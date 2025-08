Fate/Hollow Ataraxia Remastered krijgt releasedatum

We wisten al dat Fate/Hollow Ataraxia Remastered dit jaar nog voor Nintendo Switch zou uitkomen, maar nog niet exact wanneer. Gelukkig is daar vandaag verandering in gekomen. We hebben een releasedatum! Mooier nog: lang hoef je niet meer te wachten. Deze Fate-game verschijnt op 7 augustus voor Nintendo’s hybride console. En bij deze aankondiging hoort natuurlijk ook een gloednieuwe trailer, de je hieronder kunt bekijken. Naast de releasedatum zelf krijgen we ook alvast een indruk van het verhaal dat centraal zal staan in deze visual novel.

Fate/Hollow Ataraxia Remastered werd vorig jaar onverwacht aangekondigd na een al even onverwachte release van Fate/stay night REMASTERED. Fate/-games zijn er genoeg, dus zou de release van Ataraxia wellicht weer gepaard gaan met een nieuwe remaster-aankondiging van TYPE-MOON en Aniplex? Over een week gaan we daarachter komen.