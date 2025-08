Vertraging en een Collector’s Edition voor Reanimal

Slecht nieuws voor iedereen die uitkeek naar Reanimal: de game is uitgesteld tot begin 2026. Hoewel de game eigenlijk dit jaar nog uit had moeten komen voor pc, PlayStation 5, Xbox en natuurlijk Nintendo Switch, heeft dit nieuwe project van Tarsier Studios helaas wat vertraging opgelopen. Gelukkig hebben Tarsier en THQ Nordic ook wat goed nieuws. Er is namelijk een prachtige Collector’s Edition in de maak!

Naast de game zelf krijg je daar ook meteen een season pass en pre-order bij voor alle DLC (bij dezen – Reanimal krijgt dus DLC). Er zit verder een vel stickers, een keychain en een poster van de game map bij. Ook zien we een artbook en als kers op de taart bevat de Collector’s Edition maar liefst twee PVC-beeldjes: een van een toegetakeld varken – een van de monsters uit de game – en een ‘Bucket’-beeldje. Ga je liever voor een meer bescheiden optie? Er komt ook een Deluxe Edition, die alleen de game en de season pass en pre-order voor de DLC bevat. Benieuwd naar het kostenplaatje? De standaareditie kost € 39,99, de Deluxe Edition € 59,99 en de Collector’s Edition € 199,99. Alle edities zijn al te pre-orderen, bijvoorbeeld op de officiële Reanimal-website.

Niet bekend met Reanimal? Deze horrorgame is het nieuwe project van Tarsier Studios, die we allemaal kennen van de Little Nightmares-games. Terwijl de studio druk bezig is met de ontwikkeling van het langverwachte derde deel, breiden ze hun virtuele horizon uit met Reanimal. Wie de trailer bekijkt, ziet meteen overeenkomsten met Little Nightmares, al lijkt deze nieuwe titel grootschaliger te zijn dan zijn voorgangers. Voor een opfrisser kun je hier nog eens de aankondigingstrailer bekijken.