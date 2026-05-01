Final Fantasy VII regisseur heeft al 40 volledige playthroughs voltooid van derde deel

De Final Fantasy VII remakes zijn erg grote games die goed zijn ontvangen door fans en critici. Final Fantasy VII Remake- en Rebirth zijn al een tijdje speelbaar op PlayStation consoles, maar deze geweldige RPG’s worden nu ook langzaam naar Nintendo’s hybride console uitgerold. In Januari konden we al genieten van Final Fantasy VII Remake en op 3 juni verschijnt ook de Switch 2 port van Rebirth. Hoewel deze ports erg leuk zijn voor mensen die ze nog niet hebben gespeeld vragen veel mensen zich nu af hoe het zit met de ontwikkeling van het derde deel.

40 volledige playthroughs

Gamewebsite Nintendo Life had onlangs de gelegenheid om Naoki Hamaguchi de regisseur achter de Final Fantasy VII remakes te interviewen. In het interview vertelde hij het volgende:

“We’re very excited about how the game is currently progressing. I have already completed over 40 full playthroughs! I can’t wait for as many people as possible to experience the game for themselves, and myself and the team are working hard to ensure we can create an unforgettable gameplay experience.”

Zoals je kunt lezen heeft hij al 40 volledige playthroughs van de game afgerond. Daarmee zou hij dus suggereren dat de ontwikkeling van de game er al bijna op zit en ze nu in de testfase- en optimalisatiefase zitten. Dit heeft hij echter niet in het interview op die manier aangegeven. Er is op dit moment nog geen releasedatum of titel bekend voor het derde deel in de remake trilogie, maar met deze uitspraken kan het bijna niet anders dan dat er binnenkort een aankondiging zit aan te komen.

Korte periodes tussen releases

Later in het interview werd er ook gesproken over de korte periode die er tussen de Switch 2 ports van Final Fantasy VII Remake- en Rebirth zit. Hij had hier ook een mooi antwoord op:

“With large-scale titles like this one, it’s common for a long gap to exist between the first and second instalments. However, because they were ports, we decided we could deliver them without leaving much of a gap. We want to capitalise on this cadence and moment to tie the experiences together without any gaps, from Remake to Rebirth to finally the third instalment that lies beyond them.”

Hij geeft dus aan dat hij de reeks kort na Rebirth wil afsluiten. Wederom een opmerking die suggereert dat we een aankondiging van de game erg snel gaan zien. Wie weet kunnen we in 2027 al met deze derde Final Fantasy VII game aan de slag. Hopelijk komen we daar binnenkort snel achter.

