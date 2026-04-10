Marvel’s Guardians of the Galaxy heeft een Switch 2-rating gekregen

De Guardians of the Galaxy-game van Eidos Montreal heeft een Switch 2-rating gekregen in Taiwan. Een officiële vermelding van deze rating stond eerder vandaag op de website gamerating.org.tw, maar is inmiddels offline gehaald. Een Reddit-gebruiker heeft wel een screenshot van de vermelding gedeeld. Deze is onder dit artikel te bekijken. De laatste tijd duiken er erg veel Switch 2-ratings op. Zo verscheen er vorige maand ook al een rating voor een Switch 2-versie van Devil May Cry 5.

Marvel’s Guardians of the Galaxy verscheen in het najaar van 2021 voor moderne PlayStation- en Xbox-consoles, alsmede pc. Ook kwam er een cloud-versie van de game voor de eerste Switch uit. Onze Jorden heeft die versie van de game nog gereviewd. Hij gaf aan dat de Cloud de kwaliteit van die game heel erg in de weg zat. Wanneer het spel naar de Switch 2 wordt geport zal het naar verwachting wel gaan om een reguliere versie zonder de cloud. Het spel werd door critici (op andere platformen) erg goed ontvangen en won dat jaar de game award voor ‘best narrative’. Op dit moment is er nog niks officieel bekend over een Switch 2-versie van Guardians of the Galaxy, maar ratings zijn vaak een goede indictie dat desbetreffende ports en games vroeg of laat worden aangekondigd.

