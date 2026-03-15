De Octopath Traveler-franchise heeft 7 miljoen stuks verkocht

Square Enix heeft op X bekendgemaakt dat de games in de Octopath Traveler-franchise bij elkaar in totaal 7 miljoen stuks hebben verkocht. Hierbij hebben ze fysieke- en digitale verkopen bij elkaar opgeteld. Om deze mijlpaal te vieren heeft Square nu wat nieuwe artwork van de franchise op X gedeeld. Je kunt de artwork hieronder bekijken.

The Octopath Traveler series hits 7 million copies shipped and digitally sold worldwide!



Celebrating with a special illustration featuring a rainbow of the lucky number 7 by Maika Minami. Thank you, travelers.

De eerste Octopath Traveler verscheen alweer in 2018. Toen was de franchise nog exclusief voor de Switch. Later kwam de game en diens vervolgen ook naar andere platformen. Inmiddels telt de franchise 3 delen, waarvan Octopath Traveler 0 de laatste was. Deze game verscheen vorig jaar nog en heeft onze Patricia toen gereviewd. Ben jij een groot Octopath-fan en wat is jouw favoriete deel? laat het weten in de reacties.