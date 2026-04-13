Nog een Switch 2-rating voor Marvel’s Guardians of the Galaxy

Een paar dagen geleden schreven we over een Taiwanese Switch 2-rating voor Marvel’s Guardians of the Galaxy. Nu duikt er een tweede rating voor de Switch 2 op, namelijk van de ESRB – de Entertainment Software Rating Board. Zeg maar de PEGI van Noord-Amerika. Ook daar wordt nu de Switch 2 als één van de platformen voor de game vermeld. Een belangrijk detail is vervolgens wat er niet bij staat, namelijk dat er geen ‘Cloud-versie’ genoemd staat.

Marvel’s Guardians of the Galaxy verscheen in het najaar van 2021 voor PlayStation 4/5, Xbox-Series en One en pc. Ook kwam er een Cloud-versie van de game uit voor de OG Switch. Wij hebben die versie van de game gereviewd en daaruit bleek dat de Cloud de kwaliteit van die game heel erg in de weg zat. Net als de Taiwanese rating wijst ook deze ESRB-rating er dus op dat de Switch 2-port een reguliere release gaat worden. Op dit moment is er nog niks officieel bekend over een Switch 2-versie van Marvel’s Guardians of the Galaxy, maar nu er meer ratings opduiken zou het zomaar kunnen dat er binnenkort een officiële aankondiging gaat komen.

