The Rogue Prince of Persia krijgt launch trailer

PlayStation, Xbox en pc gingen ons voor, maar nu is zover! Vandaag is The Rogue Prince of Persia verschenen voor zowel de Switch als de Switch 2. En om de game even extra in het zonnetje te zetten, heeft uitgever Ubisoft een launch trailer online gezet. Zoals je ziet kun je zoals vanouds weer actie en acrobatische toeren verwachten. Sinds de eerste game uitkwam in 1989 is dat de bekende formule. Deze keer heeft ontwikkelaar Evil Empire echter een nieuw sausje toegevoegd door er een roguelike van te maken. Als we de ontvangst op de andere platforms mogen geloven, is dat goed gelukt!

Je speelt de Prins, die wakker wordt in een oase buiten de hoofdstad. Een hoofdstad die in groot gevaar verkeert, want met één fatale fout heeft de Prins zijn volk tot de ondergang verdoemd. Toch lijkt het lot grootse plannen met hem te hebben, want als je sterft tijdens een poging je koninkrijk te redden, keer je gewoon terug naar de oase. Door de kennis te gebruiken die je elke reddingspoging opdoet, krijgt je volk hopelijk nog een kans. Maar je hoeft natuurlijk niet te denken dat je het riedeltje dan weer van voor af aan speelt. Door de roguelite elementen zal geen poging hetzelfde zijn! Ga jij een poging (of eigenlijk pogingen) wagen? The Rogue Prince of Persia is vanaf vandaag beschikbaar in de Nintendo eShop voor € 29,99. Mocht je twijfelen, bekijk dan vooral de launch trailer hieronder voor een indruk!