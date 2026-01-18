[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 4

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.
Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!
MIO: Memories in Orbit [S1 & S2]
Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 20 januari
In MIO: Memories in Orbit speel je titelpersonage MIO, een behendige androïde met speciale vaardigheden. MIO is ontwaakt in een enorm ruimteschip die volledige verlaten is afgezien van planten en losgeslagen machines. Het is aan jou de taak om je een weg te banen door dit schip om te zorgen dat het niet vernietigd wordt. De game is een 2D Metroidvania die duidelijk de behendigheid van de speler gaat testen. Met meer dan 30 vijanden en 15 eindbazen heb je als speler genoeg te doen. Dankzij modifiers die je vrij kunt spelen kun je MIO bovendien aanpassen naar jouw eigen stijl. Benieuwd naar deze game? Wij mochten de game al eens uitproberen. Onze ervaring kun je hier lezen.
Final Fantasy VII Remake Intergrade [Switch 2]
Prijs in de Nintendo eShop: €49,99 – 22 januari
Final Fantasy VII Remake is het eerste deel in de remake trilogie van Final Fantasy VII. In Final Fantasy VII volg je het verhaal van Cloud, een ex SOLDIER, die samen is gaan werken met de rebellen van Avalance om het op te nemen tegen Shinra. Dit eerste deel van de remake focust zich alleen op Midgar, het eerste gebied uit de originele game. Spelers die het origineel kennen zullen veel van het verhaal herkennen, tot er plotseling dingen gebeuren die anders zijn dan je gewend bent. Niet alleen is dit dus voor alle spelers een compleet nieuwe ervaring, maar er gaat toch iets dieper achter schuil dan je zou denken…
They Are Billions [Switch 2]
Prijs in de Nintendo eShop: €29,99 – 22 januari
They Are Billions speelt zich af in een post-apocalyptische steampunk wereld. De wereld is ten onder gegaan aan een zombie Apocalyps, en de mensen die over zijn verschuilen zich in koloniën, waar ze zich tegen de biljoenen geïnfecteerde proberen te beschermen. Dus bouw je settlement, sla aan het onderzoeken en bouw een fort waar nog geen biljoenen zombies doorheen komen! De game heeft verschillende game-modussen, zoals een survival mode waarin een random wereld gemaakt wordt waar je moet overleven, tot een campaign met 48 missies, waarbij je onder het gezag van Quintus Crane, de heerser van de New Empire probeert het land terug te winnen van de zombies.
Wat verder verschijnt in de week van 19 tot en met 25 januari
- 19 januari – Super Chipflake Ü: Quest for the Uncooked Schnitzel
- 20 januari – Wall of Insanity II
- 20 januari – Gas Ratio
- 21 januari – Orwell: Keeping an Eye on You
- 21 januari – Orwell: Ignorance is Strenght
- 21 januari – Orwell Bundle
- 21 januari – Hextreme Void
- 22 januari – Dynasty Warriors Origins [Switch 2]
- 22 januari – Dynasty Warriors Origins – Digital Deluxe Edition [Switch 2]
- 22 januari – The Rumble Fish 2 – Nintendo Switch 2 Edition
- 22 januari – Citadelum [Switch 2]
- 22 januari – Isekai Rondo Nintendo Switch 2 Edition
- 22 januari – Freeride
- 22 januari – Pin Test Party Psychology
- 22 januari – Forgive me Father 2
- 22 januari – Magic Book Auto Battler
- 22 januari – Horror Tale Remaster
- 22 januari – Look Mum No Computer
- 22 januari – Dustland Delivery
- 22 januari – Dustaldn Delivery – Wildmax Edition
- 22 januari – The Cute Whale
- 22 januari – Cats Around Us – Giant Cat
- 22 januari – Cats Visiting Cozy Town
- 22 januari – Cute Finders
- 22 januari – Exit or Truth! – 40 Masterpiece Quiz
- 22 januari – Touhou: Blossom Blade
- 22 januari – Make it! Kushikatsu
- 22 januari – The Last Train: Baquedano
- 22 januari – Funny Cat Puzzle
- 22 januari – EGGCONSOLE ‘Courageous Perseus’ PC-8801
- 23 januari – Urban Flow – Content Bundle
- 23 januari – Cooking Arena – Platinum Edition
- 23 januari – Gradiently 2
- 23 januari – Tropicalia
- 23 januari – 20 in 1 Family Games Mega Collection
- 23 januari – Escape from Ever After
- 23 januari – Legacy of Shnaus
- 23 januari – Ebola Village
- 23 januari – Guts ’n Grunts Jr.
