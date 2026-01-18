[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 4

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

MIO: Memories in Orbit [S1 & S2]

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 20 januari

In MIO: Memories in Orbit speel je titelpersonage MIO, een behendige androïde met speciale vaardigheden. MIO is ontwaakt in een enorm ruimteschip die volledige verlaten is afgezien van planten en losgeslagen machines. Het is aan jou de taak om je een weg te banen door dit schip om te zorgen dat het niet vernietigd wordt. De game is een 2D Metroidvania die duidelijk de behendigheid van de speler gaat testen. Met meer dan 30 vijanden en 15 eindbazen heb je als speler genoeg te doen. Dankzij modifiers die je vrij kunt spelen kun je MIO bovendien aanpassen naar jouw eigen stijl. Benieuwd naar deze game? Wij mochten de game al eens uitproberen. Onze ervaring kun je hier lezen.

Final Fantasy VII Remake Intergrade [Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99 – 22 januari

Final Fantasy VII Remake is het eerste deel in de remake trilogie van Final Fantasy VII. In Final Fantasy VII volg je het verhaal van Cloud, een ex SOLDIER, die samen is gaan werken met de rebellen van Avalance om het op te nemen tegen Shinra. Dit eerste deel van de remake focust zich alleen op Midgar, het eerste gebied uit de originele game. Spelers die het origineel kennen zullen veel van het verhaal herkennen, tot er plotseling dingen gebeuren die anders zijn dan je gewend bent. Niet alleen is dit dus voor alle spelers een compleet nieuwe ervaring, maar er gaat toch iets dieper achter schuil dan je zou denken…

They Are Billions [Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99 – 22 januari

They Are Billions speelt zich af in een post-apocalyptische steampunk wereld. De wereld is ten onder gegaan aan een zombie Apocalyps, en de mensen die over zijn verschuilen zich in koloniën, waar ze zich tegen de biljoenen geïnfecteerde proberen te beschermen. Dus bouw je settlement, sla aan het onderzoeken en bouw een fort waar nog geen biljoenen zombies doorheen komen! De game heeft verschillende game-modussen, zoals een survival mode waarin een random wereld gemaakt wordt waar je moet overleven, tot een campaign met 48 missies, waarbij je onder het gezag van Quintus Crane, de heerser van de New Empire probeert het land terug te winnen van de zombies.

Wat verder verschijnt in de week van 19 tot en met 25 januari

19 januari – Super Chipflake Ü: Quest for the Uncooked Schnitzel

20 januari – Wall of Insanity II

20 januari – Gas Ratio

21 januari – Orwell: Keeping an Eye on You

21 januari – Orwell: Ignorance is Strenght

21 januari – Orwell Bundle

21 januari – Hextreme Void

22 januari – Dynasty Warriors Origins [Switch 2]

22 januari – Dynasty Warriors Origins – Digital Deluxe Edition [Switch 2]

22 januari – The Rumble Fish 2 – Nintendo Switch 2 Edition

22 januari – Citadelum [Switch 2]

22 januari – Isekai Rondo Nintendo Switch 2 Edition

22 januari – Freeride

22 januari – Pin Test Party Psychology

22 januari – Forgive me Father 2

22 januari – Magic Book Auto Battler

22 januari – Horror Tale Remaster

22 januari – Look Mum No Computer

22 januari – Dustland Delivery

22 januari – Dustaldn Delivery – Wildmax Edition

22 januari – The Cute Whale

22 januari – Cats Around Us – Giant Cat

22 januari – Cats Visiting Cozy Town

22 januari – Cute Finders

22 januari – Exit or Truth! – 40 Masterpiece Quiz

22 januari – Touhou: Blossom Blade

22 januari – Make it! Kushikatsu

22 januari – The Last Train: Baquedano

22 januari – Funny Cat Puzzle

22 januari – EGGCONSOLE ‘Courageous Perseus’ PC-8801

23 januari – Urban Flow – Content Bundle

23 januari – Cooking Arena – Platinum Edition

23 januari – Gradiently 2

23 januari – Tropicalia

23 januari – 20 in 1 Family Games Mega Collection

23 januari – Escape from Ever After

23 januari – Legacy of Shnaus

23 januari – Ebola Village

23 januari – Guts ’n Grunts Jr.

Niets gevonden? Bekijk hier de Release Radars van afgelopen weken.