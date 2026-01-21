[Review] Final Fantasy VII Remake Intergrade – een uitstekende port

Het is alweer bijna zes jaar geleden dat Final Fantasy VII Remake verscheen en bijna vijf jaar dat de verbeterde versie verscheen. Nu is het dan eindelijk zo ver. De eerste van de trilogie verschijnt op de Switch 2. Rebirth en het derde deel zullen op een later moment ook verschijnen, maar hoe bevalt deze op de Switch 2? In mijn ervaring echt geweldig.

Het eerste deel van drie

Final Fantasy VII is een all-time klassieker, oorspronkelijk verschenen voor de PS1, volg je het verhaal van de mercenary Cloud Strife die zich na een klus aansluit bij Avalanche. Avalanche is een groep die het opneemt tegen de Shinra Electric Power Company. Dit megabedrijf is namelijk de planeet, Gaia, aan het kapotmaken door de energie uit de Lifestream om te zetten in Mako. Door hun hebzucht is de planeet dood aan het gaan en Avalanche heeft het hun missie gemaakt dit te stoppen.

Oorspronkelijk was Final Fantasy VII een enkele game, maar voor de remake is er gekozen het te splitsen in drie delen. Remake, Rebirth en een derde titel. Deze derde titel heeft nog geen naam gekregen. In dit eerste deel volg je het verhaal vanaf het begin waarin je je eerste missie met Avalanche hebt tot het moment dat je Midgar verlaat.

Voor wie dat nog niet genoeg is, heeft deze game ook een speciale Intermission-uitbreiding. Deze uitbreiding is al direct te spelen vanaf het hoofdmenu en speelt zich af tijdens het hoofdverhaal, maar vanuit een heel ander perspectief. Je volgt in ongeveer 5 à 6 uur namelijk het personage Yuffie. Yuffie komt uit Wutai, een naburig gelegen land en grote vijand van Shinra. Yuffie infiltreert Midgar om de Ultimate Materia te vinden en stelen ervan. Het is een uitstekende toevoeging aan de lore van de wereld, zeker met Rebirth die er aan komt.

Gameplay werkt uitstekend

Hoewel het origineel een turn-based gevechtssysteem had, is dat met Remake totaal anders. In deze game heb je een real time gevechten waar je constant bezig bent met aanvallen, verdedigen en ontwijken. Op momenten dat je meerdere teamgenoten hebt, kun je vrij wisselen tussen je teamleden om zo gebruik te maken van hun unieke vaardigheden.

Daarnaast heb je nog verschillende elementen om de gameplay wat te variëren. Zo heeft ieder personage twee vakken ATB Gauge. Deze vult tijdens gevechten automatisch en kan gebruikt worden voor spells, abilities en items. De meeste opties hebben maar één vak nodig, maar voor anderen heb je beiden gevuld nodig.

De combinatie van de real time gevechten met de ATB gauge is een uitstekende tussenstap tussen turn-based en de meer moderne games van Final Fantasy zoals Final Fantasy XVI. Het houdt je constant bezig, maar tegelijkertijd heeft het ook nog wel iets klassieks en nostalgisch.

Streamlined features voor verhaalgenieters

Mocht je geen zin of tijd hebben voor al die uren om deze game door te spelen, dan zijn er verschillende opties om je gameplay te vergemakkelijken. Zo kun je aan het begin een bonus krijgen om een vliegende start te maken. Denk aan het hebben van een lading geld, hoge startlevels en al wat Materia en uitrusting.

Daarnaast geeft de game je in de opties de mogelijkheid om dingen aan te passen als constant volle levens hebben, snellere levels omhoog gaan, maximaal geld en meer. Deze opties helpen je op verschillende manieren om het spel aan te passen en makkelijker te maken. Perfect dus als je graag het verhaal wilt zien en ervaren, maar geen zin hebt in langdurige gevechten of het zoeken naar geld om die ene Materia te vinden.

Uitstekende performance

Alles aan deze port schreeuwt dat er veel liefde in is gestoken. Natuurlijk heeft het niet dezelfde grafische fideliteit als de PS5-versie, maar het ziet er uitstekend uit. De game ziet er prachtig uit op de tv, maar ook de handheld. Zeker wanneer je de HDR goed hebt afgesteld is het één van de mooiste games die ik op de Switch 2 tot nu toe heb gezien en gespeeld. Uitstekend uitgewerkte belichting en details maken dat de filmische ervaring van de remake uitstekend overkomt.

Links is een screenshot in tv-mode, rechts als handheld

Ook wanneer het aankomt op de framerate werkt het uitstekend. De game mag dan wel op 30 fps draaien, maar doet dat wel stabiel. Zelfs op momenten dat de game veel effecten heeft in drukke gevechten kun je een stabiele ervaring verwachten. Hoewel de game wel fijner is met 60 fps is de game nog steeds erg goed speelbaar.

Gewoonweg een uitstekende ervaring

Het totaalpakket is een uitstekende ervaring. Het werkt op alle manieren precies zoals je zou willen. Geen gestotter, geen bugs en de ervaring is compleet en netjes afgewerkt. Nu was ik tijdens gamescom al onder de indruk van het onafgemaakte product en vanaf daar is het nog een stap beter geworden. Het is wat mij betreft nog een stuk mooiere en betere port dan die van Cyberpunk 2077. Mocht je één van de andere versies niet hebben, dan is deze versie ook zeker geen miskoop. Het is niet de mooiste, maar geef het zeker een kans.