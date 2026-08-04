Kijk hier de Fire Emblem Fortune’s Weave Direct

Graag herinneren we jullie aan de Fire Emblem Fortune’s Weave Direct die vanmiddag om 16:00 plaatsvindt. Deze livestream werd gisteren aangekondigd via onder andere Nintendo Today. Wat we weten is dat de presentatie ongeveer 20 minuten gaat duren en we meer te zien én horen krijgen over deze aanstaande titel. Je hoeft dus geen andere aankomende titels te verwachten.

Op 17 september is het zover: dan verschijnt Fire Emblem Fortune’s Weave exclusief voor de Switch 2. Het spel speelt zich af in Dagda, een land wat zuidelijk ligt van Fodlan uit Three Houses. In deze game die honderden jaren na Three Houses afspeelt kom je enkele bekende gezichten als Sothis tegen, maar in een compleet nieuwe wereld en setting. Vooralsnog weten we vooral dat er vier hoofdpersonages zijn met hun eigen motivaties en verhalen, maar we zullen vandaag dus echt meer ontdekken.