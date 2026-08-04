Mr. Sleepy Man heeft nu ook een releasedatum voor de Switch

Platformer Mr. Sleepy Man werd in mei vorig jaar aangekondigd voor de pc en Nintendo Switch. De release zou ergens in 2025 moeten plaatsvinden, maar dat is klaarblijkelijk niet gelukt. Op 10 maart jongstleden kwam de pc-versie uit. En eindelijk is er nu ook een releasedatum voor de Switch! Ontwikkelaar Devin Santi laat weten dat Mr. Sleepy Man op 17 september ook digitaal voor de Switch verschijnt. Geniet voor nu nog een keer van de pc-launchtrailer!

Mr. Sleepy Man?

Mr. Sleepy Man is een zogenaamde sandbox platformer. Je speelt als een slaperige man wiens bedtijd al lang verstreken is. Daardoor ben je totaal losgeslagen en dat levert een doldwaas avontuur op. Ontdek Bedtime Town en ga op zoek naar alle geheimen. Als Mr. Sleepy Man kun je de interactie aangaan met alles wat je tegenkomt. Om verder te komen in de game moet je dan ook volop gebruik maken van je omgeving. Onderstaande pc-releasedatumtrailer laat zien dat we een kleurrijke game mogen verwachten met unieke bizarre personages en de nodige platform actie.

Staat Mr. Sleepy Man op jouw wensenlijstje? Laat het ons weten in de reacties!