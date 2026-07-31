Regelmatig komt er nieuwe muziek uit op Nintendo Music. Afgelopen dinsdag ging het nog om nummers uit Mario Kart World. Vandaag is het de beurt aan oude klassiekers. Er is muziek van vijf Virtual Boy-games toegevoegd aan Nintendo Music. Het gaat om de games Wario Land, Mario Clash, Galactic Pinball, Teleroboxer en Mario’s Tennis.

Het gaat om 38 nummers van Wario Land; het hoogste aantal van de vijf games. Bij elkaar duurt het 40 minuten om te beluisteren. De playlist vind je hier. Voor Mario Clash gaat het om 22 nummers, wat 25 minuten duurt. De playlist vind je hier. Van Galactic Pinball zijn er 28 nummers beschikbaar, ter waarde van 38 minuten luisterplezier. Je vindt de playlist hier. Teleroboxer heeft 34 nummers ontvangen. Bij elkaar kost dat 28 minuten om te beluisteren. Hier vind je de playlist. Als laatste zijn er 20 nummer van Mario’s Tennis toegevoegd. Bij elkaar kost dat 45 minuten om te beluisteren. Je vindt de playlist hier.

Er is een abonnement op Nintendo Switch Online (met of zonder Uitbreidingspakket) nodig voor Nintendo Music. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

Veel luisterplezier!

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