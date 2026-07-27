[Review] Denshattack! – een pareltje

Een nadeel van schrijven voor sites is dat je soms zo veel games voorbij ziet komen en er games onder je radar doorschieten voor een lange periode. Denshattack! is zo’n game voor mij. Lange tijd heb ik de game gemist tot die verscheen. De launchtrailer greep mijn aandacht en dus vroeg ik een reviewmogelijkheid aan. Ik moet zeggen dat ik blij ben dat gedaan te hebben. De presentatie van de game is wat mij aantrok, maar de gameplay maakt het af.

In Denshattack! speel je als Emi Araki, een gewone ramenbezorgster. Emi wordt uit het niets gevraagd als Denshattacker waardoor alles anders wordt. Als Denshattacker bestuur je een trein (Japanse woord voor trein in Densha) alsof het gemaakt is voor te skaten. Het doel? Om verschillende races te winnen door Japan heen. Het blijft echter niet bij alleen je trein, met je trein kom je ook op andere bewegende objecten zoals een boot of een reuzenrad. Hierdoor beperkt het spel zich niet alleen tot de rails, maar ook water en het land zijn mogelijk.

Ieder level heeft te maken met een doorlopende verhaallijn. Hoewel het interessante thema’s heeft als een dystopische toekomst en de personages ook echt wel leuke momenten hebben is dit eigenlijk het enige waar de game echt op tegenvalt. De verhaallijn voelde meer als een moetje dan echt een toevoeging aan het spel. Dat is wat mij betreft zonde, want verder is de sfeer van de game zo goed neergezet met een prachtige grafische stijl en een goede soundtrack.

De gameplay is chaotisch en ontzettend leuk

De gameplay van het spel is echter zo geweldig dat het matige verhaal niet zo heel erg uitmaakt. In de meeste levels bestuur je dus een trein die automatisch over een rails voortbeweegt. Je kunt door bochten driften, springen, stunts uitvoeren en wisselen van baan (op momenten dat er meerdere rails naast elkaar liggen). Je leert de basismoves in een best rap tempo, maar beheersen zal tijd kosten. Zeker met de vaart die je door levels heen hebt, zul je zeker fouten maken en dat is ook helemaal niet erg.

Ieder level heeft eigen doelen om uit te voeren. Zoals aantal stunts, een aantal keren last minute ontwijken en meer. Dat in combinatie met de flink verschillende soorten levels houdt de game constant fris en leuk. Of je nu een volkaan aan het ontsnappen bent, surft op golven of passagiers ophaalt en afzet ieder level is uitstekend opgebouwd. De wereld ziet er bovendien prachtig uit al moet je goed opletten als je er echt wat van wilt zien, want je gaat er razendsnel doorheen.

Uitstekende performance

Denshattack! is qua performance ook echt een uitstekende keuze. De framerate is soepel en stabiel op 60 fps. In mijn tijd met het spel heb ik geen duidelijke dips gemerkt in elk geval en dat is goed. Aangezien de game zo snel beweegt, is een lagere framerate al snel merkbaar, al helemaal wanneer je snelle keuzes moet maken. Ook van laadtijden is er bijna geen sprake. Als je je trein crasht begin je zo weer aan je volgende poging. Nog bijna voor je Denshattack kunt zeggen ga je alweer verder.

Een geslaagde game

Denshattack! is zo’n game waar je even in moet komen om alles onder de knie te krijgen, maar al vanaf het begin af aan klinkt met jou als speler. De sfeer van de game is uitstekend met een heerlijke gameplay. Hoewel het heel erg gek klinkt om te gaan skaten met een trein werkt het bijzonder goed. De game daagt je bovendien echt uit om alles uit je levels te halen met alternatieve routes, collectibles en de uitdagingen. Als je een beetje uitdaging wilt dan is dit echt een game voor jou. Ondanks de minpunten rondom de verhaallijn.