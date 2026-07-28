Dodo Duckie komt alleen naar de Nintendo Switch

Een paar dagen geleden schreven we dat Dodo Duckie later dat jaar naar zowel de Switch als de Switch 2 gaat komen. Maar door navraag van Nintendo Everything bij ontwikkelaar BornMonkey blijkt nu dat de game alleen naar de Switch gaat komen. Ja, die versie is natuurlijk ook te spelen op je Switch 2, maar er gaat dus geen Switch 2-versie uitkomen. Dodo Duckie is al te spelen op de Xbox Series en pc. Wij moeten nog even geduld hebben. Wanneer precies de game ook voor de Switch uitkomt is nog even de vraag, al wordt er gewerkt aan een release voor later dit jaar.

In Dodo Duckie kruip je in de huid van Dodo, wiens kippenfamilie is ontvoerd door aliëns. Om je familie te redden, moet je door twee dimensies reizen – een 2D- en een 3D-variant. In deze game is het mogelijk om op elk gewenst moment van perspectief te veranderen, waardoor je verschillende geheimen kunt vinden. Dit is tevens ook meteen de manier waarop je puzzels oplost. Gaat het jou samen met je magische pet lukken om het de buitenaardse wezens te slim af te zijn? Geniet voor nu van onderstaande Xbox- & pc- launchtrailer!