Slaan Nintendo en Microsoft de handen ineen?

Sinds de officiële onthulling van de Switch 2 volgen de (positieve) ontwikkelingen elkaar in rap tempo op. En hoewel er met de aankondigingstrailer natuurlijk wel een tipje van de sluier is opgelicht, is het op veel fronten nog steeds gissen wat de toekomst in petto heeft voor de nieuwe console. Gelukkig krijgen we genoeg signalen dat ons veel goede dingen te wachten staan. Zoals een groter aanbod van Xbox-games op de Switch 2!

De CEO van Microsoft Gaming, Phil Spencer, heeft onlangs in de podcast Gamertag Radio gereageerd op de Switch 2. De bewuste aflevering vind je onderaan dit artikel. Hier noemde hij dat hij ernaar uitkeek Nintendo te ondersteunen met de software van Xbox. Microsoft is erg enthousiast over de huidige samenwerking met Nintendo en wil dit niet alleen voortzetten, maar ook uitbreiden. Verder verwacht Spencer dat de Switch 2 een groot succes zal worden.

Hoewel er nog geen concrete aankondigingen zijn gedaan, zouden meer Xbox-games een prachtige toevoeging zijn aan Nintendo’s aankomende console. Maar daar zijn natuurlijk al wel ideeën over! Gameinsider eXtas1s stipt naast een 2025-release van Diablo 4 ook de geruchten rondom Microsoft Combat Flight Simulator en Halo: The Master Chief Collection nogmaals aan. Welke Xbox-games hoop jij op de Switch 2 te zien?