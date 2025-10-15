Fysieke release voor Drova: Forsaken Kin in de maak

Drova: Forsaken Kin krijgt een fysieke release. Sinds de release van de game in 2024 is hij alleen digitaal verkrijgbaar geweest, maar niet lang meer. Zowel PS5 als Nintendo Switch krijgen een editie die je daadwerkelijk in de kast kunt zetten.

Limited Run Games neemt dit projectje voor zijn rekening. Drova: Forsaken Kin krijgt op dit moment alleen een standaardeditie, dus er zijn geen special editions gepland. Dat gezegd hebbende, is elk fysiek exemplaar voorzien van een ouderwets boekje. Toch wel een zeldzaamheid in een tijd waarin vaak de game zelf niet eens meer in het hoesje zit. Wie de game graag in zijn pronkkast wil hebben staan, moet nog even geduld hebben. Pre-orderen kan al vanaf overmorgen – 17 oktober. Er is echter nog geen releasedatum bekendgemaakt. Een prijs dan weer wel: de game gaat $ 39,99 kosten. Wil jij zo’n exemplaar van Drova in huis halen? Dan kun je terecht op de website van Limited Run Games voor het plaatsen van een pre-order.

Drova: Forsaken Kin is een Action RPG waarin duistere invloeden uit de klassiekers samenkomen met Keltische mythologie. In deze pixel-art wereld zijn de keuzes die je maakt cruciaal. De wereld heeft een mysterieuze kracht ontdekt. Het gebruik daarvan heeft echter gevolgen, en de mensen zijn verdeeld over wat er moet gebeuren. In de game kies jij een van de twee facties, en je kunt je wel voorstellen dat die keuze invloed heeft op de hele game. Prima reden om ‘m twee keer te spelen!