Game Freak leak gaat verder dan gedacht

Afgelopen avond/nacht startte een flinke chaos rondom Game Freak. Er was namelijk een flinke leak rondom het bedrijf en hierdoor ligt opeens veel informatie van The Pokémon Company op straat. Zoals in ons artikel te lezen valt zijn er nieuwe projecten gelekt, details van de anime en bèta onderdelen van verschillende generaties. Nu blijkt dus dat helaas ook wat heftigere informatie onderdeel uitmaakt van de leak.

Het blijkt namelijk dat de leak voortkomt uit een gephishte medewerker die onder andere toegang heeft tot het Nintendo developer portal. Er zijn nu beelden die online ronde doen waarin er persoonlijke informatie verschenen is van developers. Zo zijn er emailadressen, ids, namen en job titles verschenen. Hierdoor is de leak in één klap een stuk zwaarder.

Hier heeft Game Freak ook een reactie over geplaatst. Hoewel ze geen bericht hebben geplaatst over de development gerelateerde leaks erkenden ze dit gedeelte wel. Het statement is hier (in het Japans) te vinden. Blijkbaar is de leak al in augustus 2024 geweest en zijn er ondertussen ook nieuwe maatregelen om dit te voorkomen. Medewerkers die hierdoor getroffen zijn, worden benaderd en oud-medewerkers worden zo veel mogelijk benarderd/krijgen een speciaal contact punt.

Van dit gedeelte van de leak gaan wij verder niets coveren. Wij zullen dus geen links delen naar personen, accounts of sites die deze persoonlijke informatie tonen.