Gameplay van Nintendo World Championships: NES Edition laat glimpsen zien van challenges

Wij hebben tijdens een speciaal evenement wat gameplay kunnen opnemen van de aankomende Switch-titel.

Wij hebben gloednieuwe gameplay beelden van Nintendo World Championships: NES Edition. Deze beelden hebben we kunnen filmen tijdens een speciaal evenement wat Nintendo in Nederland hield afgelopen week. We waren beperkt in wat we konden filmen, maar in totaal hebben we (gedeeltes van) vier uitdagingen. Eén er van was een losse uitdaging, terwijl de drie anderen onderdeel zijn van een uitdagingenreeks.

Om te beginnen is er een uitdaging waar je World 1-2 van Super Mario Bros. 3 moet doorspelen. Natuurlijk moet dit zo snel mogelijk. De uitdagingenreeks bestond uit Donkey Kong, Super Mario Bros. 3 en de originele Super Mario Bros. 3. Hiervoor moest je eerst heel Donkey Kong uitspelen, vervolgens World 1 van Super Mario Bros. 3 en tot slot met behulp van Warp Pipes heel Super Mario Bros. uitspelen.

