Crazy Taxi-reboot maakt de stap naar online multiplayer

Klinkt als spitsuur - crazy spitsuur!

Hoewel de Crazy Taxi-reboot nog even op zich laat wachten, komt er toch hier en daar al wat nieuws naar buiten. Zo weten we dankzij vacatures en een wervingsvideo dat de game wordt omschreven als een “massively multiplayer driving game”. Dit zal de eerste Craxy Taxi-game zijn met deze feature.

Hoe die online multiplayer er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. Wel weten we dat de game zich zal afspelen in een realistische stad, gebaseerd op westelijke Amerikaanse steden als San Francisco en Los Angeles. Daar houdt het realisme wel ver op, want de tot dusver naamloze stad moet aanvoelen als een pretpark. Natuurlijk zijn we niet anders gewend van de serie. Het heet immers niet voor niets Crazy Taxi. Hoe dan ook, de laatste Craxy Taxi-game die op een Nintendo-console te spelen was, dateert alweer uit 2003. We zijn stiekem dus best wel benieuwd naar de aankomende titel in de geliefde franchise.

De reboot van deze klassieker werd aangekondigd tijdens The Game Awards van 2023, in hetzelfde rijtje als Jet Set Radio, Shinobi, Streets of Rage, en meer. SEGA is duidelijk van plan om een hoop van hun oude franchises nieuw leven in te blazen. Crazy Taxi krijgt dus de multiplayerbehandeling. Wat zouden ze voor de rest in petto hebben?