Gameplay video toont 45 minuten van System Shock 2: 25th Anniversary Remaster

Volgende week verschijnt System Shock 2: 25th Anniversary Remaster op de Nintendo Switch. Deze game van Nightdive Studios belooft een moderne remaster van de FPS/RPG klassieker te brengen, en brengt onder andere Cross Play Co-op multiplayer met zich mee. Voor iedereen die zich afvraagt of deze belofte gehouden kan worden heeft Handheld Players nu alvast een gameplay video online gezet. Deze toont welgeteld 45 minuten aan gameplay op de Nintendo Switch, en laat bijvoorbeeld een aantal tutorials en begin cutscenes zien. De video kun je hieronder bekijken. System Shock 2: 25th Anniversary Remaster verschijnt 10 juli op de Nintendo Switch

System Shock: System Shock 2 komt alweer uit 1999 en daarmee is het ruim 25 jaar later de hoogste tijd voor een remaster, welke onder andere naar Nintendo’s hybride console zal komen. Het project zelf loopt overigens al een tijdje. De studio was al langer bezig met deze remaster en noemde het voorheen System Shock 2: Enhanced Edition. Voor deze remaster zijn alle filmpjes, texturen, personages en wapenmodellen flink verbeterd. Verder is de co-op-multiplayer onder handen genomen en zullen er nog tal van andere verbeteringen aanwezig zijn die de game een stuk moderner moet laten aanvoelen.

Het verhaal van de game speelt zich af in het jaar 2114. Jij ontwaakt uit een cyro slaap aan boord van het FTL ruimteschip Von Braun, maar kunt je niet herinneren wie of waar je bent. Helaas merk je al wel snel dat er iets verschrikkelijks mis is, aangezien hybride mutanten en dodelijke robots de hallen patrouilleren. SHODAN, een rogue AI die de mensheid wil uitroeien blijkt het schip over te hebben genomen, en het is aan jou om haar te stoppen.