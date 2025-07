[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 28

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Bad End Theater

Prijs in de Nintendo eShop: €9,99– 10 juli

Bad End Theater is een visual novel/ puzzelgame waarin je verschillende verhalen doorloopt. Je hebt verschillende hoofdpersonages waaruit je kunt kiezen, welke allemaal (zo ongeveer) hetzelfde verhaal doorlopen, maar dan vanuit hun eigen perspectief. De keuzes die je maakt kan het verhaal in andere routes veranderen, en je kunt deze kenmerken selecteren om nieuwe paden te unlocken. Wel is het vreemd dat elk pad naar een slecht eind lijkt te leiden…. of is dat wel echt zo? Kan jij een manier vinden om deze pechvogels te redden?

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99– 11 juli

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 is een remake van THPS 3 en THPS 4. Deze skate games worden in een bundel uitgebracht en worden volledig opgepoetst, met toevoeging van nieuwe materiaal waaronder nieuwe skaters, pittigere trucs, nieuwe muziek én voor het eerst in tien jaar gloednieuwe parken! Bovendien zal deze nieuwe versie ook cross-platform online multiplayer krijgen, en zijn ook de Create-A-Skater-modus en de Create-a-Park-modus uitgebreid.

Patapon 1 + 2 Replay

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99– 11 juli

PATAPON is een franchise die oorspronkelijk alleen op de PSP uitkwam. Het was een serie rythgames, waarin jij als speler de god speelt van de Patapon, die ze door middel van 4 mystieke trommels bevelen kan geven. Deze vier mystieke trommels zijn toevallig de knoppen op je controller, en als je die indrukt op de maat van de muziek zul je dit vreemde ras (welke toch vooral bestaan uit oogbollen op stokjes) bevelen kunnen geven. Maar denk maar niet dat het makkelijk is! Het is een strategische rythmgame, waarin Patapon unieke eigenschappen en klassen hebben, welke je optimaal zult moeten gebruiken.

Zo heb je de Hatapon die in het midden van de groep met zijn vlag zwaait om zijn bondgenoten te leiden, de Tatepon die anderen beschermt met zijn grote schild en de Yumipon die pijlen schiet om aan te vallen. De rol van elke Patapon tijdens gevechten verschilt per klasse, zodat je een uniek en gebalanceerd leger kunt maken om de verschillende uitdagingen aan te gaan! Deze bundel bevat de eerste twee games van de franchise.

Wat verder verschijnt in de week van 7 tot en met 13 juli

8 juli – Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 – Digital Deluxe

8 juli – Missle Command Delta

9 juli – Tiny Pixels Vol.2 – Stormy Knights

10 juli – Islanders – The Full Archipelago Bundle [Bundle]

10 juli – Islanders: New Shores

10 juli – System Shock 2: 25th Anniversary Remaster

10 juli – Korean Drone Flying Tour Buk-ri Dock

10 juli – Islanders Island Hopping Bundle

10 juli – Colorizing Satisfaction

10 juli – Cats Away

10 juli – EGGCONSOLE ‘Zanac EX’ MSX2

10 juli – Sholar’s Mate

10 juli – Best Served Cold

10 juli – Fiz and the Rainbow Planet

10 juli – Islanders New Shores – The Scenic Builders Pack

10 juli – Everdeep Aurora

10 juli – Hogtie

10 juli – Flora & Fang: Guardians of the Vampire Garden

10 juli – Our Summer Festival 2

10 juli – Miko Girls

11 juli – Griffin

11 juli – Bendy and the Dark Revival

11 juli – 3 on 3 Soccer

11 juli – 3 Card Poker

11 juli – Canine

