Gameplaytrailer en release window Fatal Run 2089

Vorig jaar zomer is Fatal Run 2089 aangekondigd, een ‘vehicular combat game’ gebaseerd op de Atari titel Fatal Run uit 1990. In deze game race je door een post-apocalyptisch landschap om op tijd een vaccinatie ergens te krijgen. Deze nieuwe titel doet ongeveer hetzelfde, waarbij het grafisch natuurlijk een enorme boost gekregen heeft. Ook bevat het nu meerdere arcade uitdagingen, daadwerkelijke bosses om tegen te vechten, nieuwe upgrades en meer. De game stond al gepland voor dit jaar, maar dankzij een nieuwe gameplay trailer weten we nu ook ongeveer wanneer. Fatal Run 2089 staat momenteel op de planning voor dit najaar. De gameplaytrailer kun je hieronder bekijken.

Waar gaat Fatal Run 2089 over?

Fatal Run 2089 is ontwikkelt door MNSTR Studio, en belooft ‘keiharde actie op hoge snelheid.’ De game speelt zich af in een post-apacolyptische wereld, waarbij je door vier verschillende regionen zult racen, verdeeld over 20 levels. Elke van deze levels zullen verschillende haarspeld bochten hebben, meerdere routes om te nemen, verborgen routes om af te snijden en explosieve omstandigheden.

Jij speelt een onderdeel van de ‘Engineers’, een heldhaftige groep wetenschappers die de wereld proberen te redden. Na een komeetinslag wordt de atmosfeer van de aarde geplaagd door dodelijke straling, en jullie hebben een geavanceerde machine ontwikkelt die dit kan opschonen. Het probleem is alleen dat deze machines naar bepaalde ‘hotspots’ moeten, en er meerdere partijen zijn die dit liever zien falen. Kies je wagen, voorzie hem van wapens en blijf op je hoede… terwijl je met hoge snelheid door het landschap scheurt. De functionaliteit van de machine daalt namelijk zolang hij niet aan de stroom zit. Door middel van bepaalde manoeuvres zal deze opgeladen kunnen worden, maar uiteindelijk is het een race tegen de klok! Weet jij het volgende punt te behalen?