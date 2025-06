Never Grave: The Witch and the Curse komt naar de Nintendo Switch

Uitgever Pocketpair Publishing en ontwikkelaar Frontside 180 Studio hebben aangekondigd dat Never Grave: The Witch and the Curse naar de Nintendo Switch komt. De game was al eerder aangekondigd voor de PC, waar het als Early Acces op Steam zou verschijnen. Afgelopen week is echter bekend gemaakt dat dit niet meer doorgaat, en dat de game meteen als volledige release zal verschijnen. Daarbij is ook bekend gemaakt dat de game onderweg is naar consoles, waaronder de Switch. Wanneer de game zijn release zal zien is helaas nog even in het midden gelaten. Wie benieuwd is naar de game kan hieronder een oude trailer bekijken.

Never Grave: The Witch and The Curse is een Metroidvania roguelite, waarin jij samen met een vervloekte hoed op reis gaat. Het idee is simpel, verken uitgebreide en steeds veranderende dungeons waarin je op zoek gaat naar loot. Gebruik dat vervolgens om zelf beter te worden, een dorp te bouwen en te verbeteren en simpelweg je leven te leiden. Je hoed is hierbij je grootste asset, omdat je deze kan gebruiken om verslagen vijanden over te nemen. Speel vervolgens als deze vijanden om puzzels op te lossen, nieuwe gebieden vrij te spelen of om hun kracht te gebruiken om sterke vijanden te verslaan. De game kan daarnaast gespeeld worden tot op 4 spelers, welke allemaal hun eigen hoed met zich meebrengen!