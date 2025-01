GDC-enquête onthult interessante informatie over de game-industrie

Game Developers Conference, beter bekend als GDC, vindt weer plaats van 17 maart tot en met 21 maart. Traditiegetrouw hebben ze weer een enquête gehouden onder developers over de status van de industrie. Nu is een gedeelte over de samenstelling van nationaliteiten, maar ook over live-service games, AI en voor welke consoles ontwikkeld wordt. Het volledige rapport is hier gratis aan te vragen, maar een paar grote onderwerpen werp ik hieronder alvast een blik op.

Dit jaar zijn er meer dan 3.000 mensen ondervraagd met het grootste percentage (58% uit Amerika). Wat opvallend is, is dat er amper tot geen reactie is uit Japan. Hoewel er mensen uit 86 landen is de top 10 landen qua reacties goed voor 82,6%. Japan valt hier niet onder. Als er dus al reacties vanuit dit grote gameland zijn zal het minder dan 1,3% van de reacties zijn. Goed om in gedachten te houden.

Qua verdeling in studio’s is er een redelijke daling van aantal medewerkers in AAA van 18% naar 15%. Daar tegenover zijn er een stuk meer ontwikkelaars alleen gaan werken. Dit is juist met drie procentpunten gestegen. Dit heeft waarschijnlijk grotendeels te maken met de ontslagen de afgelopen paar jaar. Uit de enquête bleek namelijk dat een in 10 ontwikkelaars het afgelopen jaar ontslagen is.

Switch 2 blijft vooralsnog steken op 8%

De enquête is vorig jaar afgenomen bij de ontwikkelaars, dus de vraag voor welk platform ze ontwikkelen is mogelijk niet helemaal up-to-date. Het aantal developers wat namelijk voor de Switch 2 ontwikkelt, is blijven steken op 8%. Nu is dat niet heel gek. Zeker vanwege het lagere percentage AAA-ontwikkelaars is het niet gek, Nintendo is namelijk berucht zuinig op developer kits vooraf aan een onthulling. Daarnaast is er dus erg weinig reactie uit Japan waar veel van de Switch 2 support vandaan zal komen.

De olifant in de kamer, AI

Natuurlijk kwam het stukje Generative AI naar voren. Hoewel redelijk wat studio’s het al gebruiken/interesse hebben, zijn veel developers nog niet overtuigd. In het afgelopen jaar is er een 12 procentpunt toename in het aantal ontwikkelaars dat denkt dat GenAI een negatieve impact heeft op de industrie. Ongeveer de helft van de reacties bevatten zorgen over AI. Developers die wel kansen zagen, zagen die vooral op kleinere taken die veel tijd kosten maar weinig opleveren. Daar tegenover zien tegenstanders dat er code wordt gegenereerd door AI waar de ontwikkelaar vervolgens weinig tot niets van begrijpt. Iets wat een gevaar is voor de ontwikkeling.

Live-service is onpopulair

Hoewel veel bedrijven inzetten op Live-service games als Warzone, Fortnite, Fall Guys en Rocket League, falen dit soort games regelmatig. Veel ontwikkelaars willen door de lastige en verzadigde markt daarom ook niet zo’n game maken. 42% zegt namelijk dat ze dat niet als hun volgende game willen hebben. Vooral omdat er zorgen zijn over onder andere afname qua interesse, developer burn-out en stagnatie qua creativiteit.