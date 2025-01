Psychologische thriller Recall: Empty Wishes komt volgende maand naar de Nintendo Switch

Uitgever Dangen Entertainment en ontwikkelaar Puff Hook Studio hebben bekendgemaakt dat Recall: Empty Wishes volgende maand op de Nintendo Switch verschijnt. Deze Taiwanese verhaalgedreven psychologische thriller verschijnt op 13 februari 2025. De game wordt ondersteund door de Engelse taal. Via Gematsu is er ook een nieuwe trailer gedeeld, die je hieronder kunt bekijken.

Recall: Empty Wishes speelt zich af in Taiwan in de jaren 2010. Het verhaal focust zicht op Tommy Lin, een jongen die op mysterieuze wijze is verdwenen en zijn zus Yonny, die hem uit alle macht probeert te vinden. Op een dag vindt Yonny een speelgoed telefoon waarmee ze vroeger met Tommy speelde. Wanneer ze met haar vriendin Phoebe de speelgoed telefoon oppakt en belt, worden ze verbonden met de ‘Gallery of Empty Wishes’. Hierdoor hebben ze toegang tot de herinneringen van mensen die gelinkt zijn aan Tommy. De telefoon is hun toegangspoort tot het ontdekken van de waarheid over de verdwijning van Tommy.

Als speler volg je Yonny en Phoebe wanneer zij de herinneringen van vijf sleutelfiguren herleven. Elk hoofdstuk gaat dieper in op de herinneringen van een personage en onthult daarmee zijn of haar diepste wensen en geheimen. Door interactie met personages, het verzamelen van items, het maken van keuzes en exploratie van 2D side-scrolling scenes, leg je de puzzel en ontdek je de waarheid achter Tommy’s verdwijning. De game combineert pixel-art graphics met handgetekende portretten van de personages.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk dan onderstaande trailer. Kijk jij ernaar uit om de waarheid over Tommy’s verdwijning te ontdekken? Laat het ons weten in de reacties!