Star Wars: Episode I: Jedi Power Battles krijgt launch-trailer

Afgelopen jaar werd Star Wars: Episode I: Jedi Power Battles aangekondigd voor onder andere de Nintendo Swich. De remaster van deze klassieker is vanaf vandaag verkrijgbaar en daar hoort natuurlijk een passende launch-trailer bij welke je hieronder kunt bewonderen.

Star Wars: Episode I: Jedi Power Battles is ontwikkeld door Aspyr en is nu verkrijgbaar voor de Nintendo Switch, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S en PC. De remaster zal verbeterde gameplay en verbeterde modellen bevatten. Ook heeft deze nieuwe versie de optie om te spelen met moderne of klassieke besturing. Het spel verscheen voor het eerst in 2000 en is een side-scrolling actiegame waarin je bekende Jedi zoals Obi-Wan Kenobi, Mace Windu en Qui-Gon Jinn kan besturen om ermee te vechten tegen onder andere Trade Federation.