Geef jouw mening over Final Fantasy

Gamegigant Square Enix wil jouw mening weten over Final Fantasy. In aanloop naar het 40-jarige bestaan van deze iconische serie doet het bedrijf een oproep aan de vele fans. Wat vinden jullie van de Final Fantasy-games? Tot en met 9 januari kun je een speciale enquête van 22 vragen invullen, die zo’n 10 tot 15 minuten moet duren, afhankelijk van hoeveel games uit de reeks je hebt gespeeld. Hierin wordt je natuurlijk het hemd van het lijf gevraagd over alles wat er maar met Final Fantasy te maken heeft. De enquête begint met algemene vragen over je gamegewoontes, en spitst zich vervolgens toe op de FF-games. Aan het einde is er ruimte om zelf input te leveren.

https://twitter.com/FinalFantasy/status/1871194304775061781?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1871194304775061781%7Ctwgr%5Ed2b88249777c5c0e7fc278837d148168ce0268f4%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.nintendolife.com%2Fnews%2F2024%2F12%2Ffinal-fantasy-team-wants-to-hear-your-thoughts-about-the-series

Welke games heb je gespeeld? Welke Final Fantasy vond je het leukst? En waarom? Dit zijn slechts enkele vragen die je kunt verwachten. Doe je mee? Via deze link kom je terecht bij de enquête. Veel invulplezier!