[Release Radar] Deze games verschijnen er in de eerste week van 2025

Gelukkig nieuwjaar! In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Broken Reality

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99 – 30 december 2024

Broken Reality is een grappig avontuur dat zich afspeelt in een 3D parodie van het internet. Het speelt zich af in de toekomst, waar supercorporatie NATEM nu verantwoordelijk is voor de meeste digitale services. Je computer en het internet zijn allemaal in handen van NATEM. Beleef een grappig avontuur waarbij je puzzels oplost, mensen ontmoet en op zoek gaat naar verborgen voorwerpen en andere geheimen. Maak gehakt van ads met je katana, vind geheimen met je camera, gok je zorgen weg in de casino’s van GeoCity of vind passie in liefde in de exclusieve Love Cruise. Het is allemaal maar één click van je verwijderd!

The Legend of Cyber Cowboy

Prijs in de Nintendo eShop: €4,99 – 1 januari 2025

Bevrijd een stadje van cybernetische bandieten! In deze twinstick-shooter speel jij als een steampunk-gunslinger die de hardewerkende plaatselijke bewoners probeert te beschermen van bandieten met cyber technische technologie. Gelukkig ben jij zelf ook al niet helemaal mens meer, en met een mechanische arm en een compleet arsenaal aan cyberwapens ga je ze te lijf. Knal door golven cyborg-slechteriken en mechanische monsters met monocles en hoge hoeden heen, en verken tientallen procedureel gegenereerde ruimtes die elke run veranderen. Vernietig objecten of gebruik ze als dekking. Verzamel energietokens om nieuwe wapens in de winkels te kopen. Gebruik energiestoten om te sprinten en te ontwijken. En tot slot, bereid je voor op een confrontatie met enorme bazen in intense bullethell-gevechten.

Wat verder verschijnt in de week van 30 december tot en met 5 januari

30 december – Backrooms Horror Escape

30 december – Game Empire Tycoon: Dealer Simulator

30 december – Sky Aces: WWII Air Combat

1 januari – Life Reach

2 januari – Smoots Summer Games II

3 janurai – Parking Tycoon: Business Simulator

4 januari – Critical Strike Shooter: SWAT Rescue Missions

