Geniet 1 augustus van de THQ Nordic Digital Showcase 2025

Uitgever THQ Nordic heeft echt al vele verschillende soorten games op haar naam staan. Zo kun je denken aan De Blob, Super Lucky’s Tale en natuurlijk Disney Epic Mickey: Rebrushed! Al deze spellen zijn trouwens speelbaar op de Nintendo Switch. Het zou best kunnen dat we op de eerste dag augustus een paar leuke aankondigingen te zien krijgen voor de Nintendo Switch en/of de Switch 2. Vrijdag 1 augustus laat THQ Nordic namelijk hun Digital Showcase van 2025 aan de wereld zien.

Tijdens deze presentatie, die 21:00 uur begint, zien vele titels voor het eerst het daglicht. Tevens kun je updates van eerder aangekondigde games verwachten. Als laatste worden er verrassingen bekendgemaakt, waar naar eigen zeggen ”misschien al wel of misschien toch niet” naar gehint is. Zodra we weten of er tijdens de showcase iets voor een Nintendo console tussen zit, dan laten we dat jullie natuurlijk weten middels deze website.

Zet jij de datum in jouw agenda zodat je deze presentatie niet vergeet? Laat het ons weten in de reactie, wij zijn erg benieuwd!