[Review] Nobunaga’s Ambition: Awakening Complete Edition – doorbijten, maar uitstekende game

In 2023 verscheen in Europa Nobunaga’s Ambition: Awakening op de originele Switch, nu met de lancering van de Switch 2 is er een nieuwe versie verschenen voor het nieuwe apparaat en de PS5. Hoewel deze versie zeker één van de beste edities op console is, is de game zeker niet voor iedereen een goede koop.

Historische veldslagen met fictie

Hoewel de gameserie al sinds 1983 bestaat en dit de zestiende game is uit de serie heeft ook deze game het tijdperk van Oda Nobunaga als setting. Tijdens deze periode in de geschiedenis van Japan was het door een gefaalde shogunate in een constante staat van onrust en oorlog. Eén van de bekendste personen in deze periode was Oda Nobunaga die als ambitie had om Japan te verenigen. Dat is nu precies wat jij hier moet doen. Je kiest als speler één van de beginpunten van de periode en vervolgens één van de beschikbare daimyo. Afhankelijk van welke je kiest, wordt bepaald hoe lastig je het gaat krijgen. Zo kun je beginnen met een al krachtige daimyo of juist van een zwakker punt wilt beginnen.

Hoewel de game veelal op ware momenten in de historie beginnen, zijn er ook enkele fictionele toevoegingen om wat meer variatie te hebben. De scenario’s waar je uit kunt kiezen worden op een goede manier neergezet met prachtige getekende achtergronden, goed vertelde cutscenes en goede voice acting. Dit laatste in zowel Engels als Japans. Zeker aangezien de game redelijk accuraat is historisch gezien maakt, zorgt de game ook nog eens voor een informatieve ervaring. Zelfs als iemand die niet echt into geschiedenis is, is dit een erg goed aspect van het spel.

Geen ervaring? Dan is het even doorzetten

Hoewel Nobunaga’s Ambition: Awakening echt wel probeert om voor beginners toegankelijk te zijn door een uitgebreide en duidelijke tutorial, blijft het niet echt toegankelijk. De game is is enorm qua mechanics, tekst en mogelijkheden waardoor je met gemak overwelmt wordt. Ik heb dan ook regelmatig de in-game manual er bij gepakt in het begin.

Het zal zeker wel even duren voordat je alles doorhebt. Hoewel het misschien niet zo heel erg anders lijkt dan Civilization zit er enorm veel diepgang in. Zo zijn er flink wat elementen die je constant kunt aanpassen én moet je ook nog eens rekening houden met verschillende variabelen. Als daimyo moet je bijvoorbeeld kleine kastelen verdelen onder onderdanen. Vanaf een bepaalde rank kunnen mensen uit je leger een gebied beheren. Ieder personage heeft eigen sterktes waardoor ze een bepaald effect hebben op een gebied. Om het beste effect te hebben uit je units moet je dus goed plannen.

Daarnaast moet je namelijk nog zorgen dat er policies uitgerold worden, met andere daimyo’s onderhandelen, je steden verbeteren, je leger verbeteren en natuurlijk andere gebieden aanvallen. Hoewel het overheersen van Japan het doel is, is het veroveren juist een relatief klein gedeelte van het spel. Hoewel alles wel naar het veroveren leidt, zo heb je geld nodig voor invasies, moet je leger eten en drinken krijgen tijdens hun aanval et cetera. Iedere move die je maakt, heeft effect.

Hoewel je je eigen plan kunt trekken, kun je ook advies inwinnen van je adviseurs voor de volgende move, support van andere daimyo’s verzamelen voor back-up en meer. Hoewel veel acties technisch redelijk wat tijd kosten in het spel. Zo kunnen ze soms meer dan een maand nodig hebben ter voorbereiding. Gelukkig zijn maanden sowieso niet echte maanden en kun je het spel versnellen, maar ook pauzeren als je meer tijd nodig hebt om keuzes te maken. Genoeg om uit te zoeken dus.

Wat is er nieuw in deze versie

De game is op de Switch 2 niet echt enorm vernieuwd, maar heeft wel een aantal verschillen. Zo is de game vanaf het begin af aan al inclusief alle DLC (afgezien van speciale bonussen van de Deluxe Edition). Dat geeft je een aantal extra scenario’s waarin je kunt beginnen aan je taak om Japan te verenigen. De beste verbetering is de toevoeging van de muisbesturing aan het spel. Niet alleen is het gemakkelijk om te wisselen tussen besturingen, maar de muis werkt ook nog eens redelijk soepel.

Nu zeg ik redelijk, want helaas is het net niet perfect. De besturing werkt simpel en de muis reageert snel dus op dat punt is er niets mis. Het punt zit hem vooral in de UI van de game. De game heeft net wat kleine iconen voor de muis en dat merk je al helemaal wanneer je op het scherm van de console speelt. Je glipt soms net iets te snel over een knop heen, maar zo erg is dat ook weer niet

Geen 4K, wel grafisch een flinke verbetering

De game heeft bovendien een grafische upgrade gehad. Hoewel de PS5-versie op 4K60fps draait, heeft de Switch 2-versie dit niet. Volgens het Koei Tecmo werkte dit niet stabiel, dus hebben ze gekozen om dit op 1080p te houden. De game ziet er echter prachtig uit en zeker stukken beter dan de originele game game. De animaties en grafische stijl ziet er erg goed en scherp uit, ook al is het geen 4K, daarnaast mis ik in deze game dus ook de 60 fps totaal niet.

Originele Switch of Switch 2, welke versie?

De vraag voor Nintendo gamers is dan moet je de originele versie kopen of de nieuwe Complete Edition en is het het waard om het spel opnieuw te kopen. Als we even kijken naar wat er precies anders is dan is het op zich erg makkelijk om te zeggen. De Switch 2-versie heeft dan geen 4K-graphics, maar ziet er significant beter uit op de Switch 2 dan op de originele Switch. Daarnaast bevat de game dus ook de DLC (zelfs pre-order bonussen) van de originele versie. Als je de DLC los zou komen kom je op praktisch hetzelfde of zelfs hoger uit. Tot slot heeft de Switch 2-versie dus de muisbesturing die echt perfect is voor een game als dit.

Met een prijsverschil van 10 euro (dit geldt ook als je Deluxe Editions tegen elkaar neerzet) is het voor spelers die de game nieuw kopen 100% waard om voor de Switch 2-versie te gaan. De muisbesturing en DLC maakt dat het al waard. Echter, voor bezitters van het origineel zou ik zeker de upgrade niet voor de volle prijs doen. Er is namelijk geen upgradepad en ook de save data van de originele Switch-versie wordt niet overgezet. Een doubledip zou ik zelf dus niet doen.