Pumuckl and the Crown of the Pirate King aangekondigd voor de Switch

Uitgever THQ NOrdic en ontwikkelaar Quantumfrog laten weten dat Pumuckl and the Crown of the Pirate King naar de Nintendo Switch gaat komen. Deze puzzelavonturengame zal ergens in de eerste maanden van 2026 moeten verschijnen. Pumuckl is de roodharige ‘kobold’ uit de Duitse kinderserie Meister Eder und sein Pumuckl, die in 1961 van start ging. De serie beleefde onlangs een succesvolle terugkeer met de televisieserie Neue Geschichten vom Pumuckl en de speelfilm Pumuckl and the Big Misunderstanding.

Nu krijgt Pumuckl zijn eigen 3D-puzzelavonturengame: Pumuckl and the Crown of the Pirate King. Daarin bestuur je Pumuckl door 3D-puzzellevels, speel je minigames, los je lastige uitdagingen op en moet je enge vijanden verslaan. En dat allemaal in een magische piratenwereld! Want tijdens het opruimen van de werkplaats van Master Eder vindt Pumuckl een fles met daarin een piratenschip. Nieuwsgierig als Pumuckl is opent hij de fles, en voor hij het weet verdwijnt hij in de fles. Wanneer hij wakker wordt bevindt hij zich in een magische piratenwereld. Daar ontmoet hij de eigenzinnige en vergeetachtige kapitein Krimskrams, die Pumuckl om hulp vraagt. De piratenkoning heeft namelijk zijn schip vervloekt en verstopt zich nu achter een magische deur. Laat het avontuur beginnen! Bekijk vooral onderstaande trailer om een indruk te krijgen van hoe de game er uitziet.

Komt Pumuckl and the Crown of the Pirate King op jouw wensenlijstje?