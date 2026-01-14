Demo voor Reanimal is nu beschikbaar op de Switch 2

De nieuwe horror game van Tarsier Studios – Reanimal – komt na wat vertraging dan toch volgende maand naar de Switch 2. Uitgever THQ Nordic laat nu weten dat de langverwachte demo voor de Switch 2 beschikbaar is! Dus wie vooruitlopend op de release van 13 februari alvast een voorproefje wil kan met de demo aan de slag. Die vind je uiteraard in de Nintendo eShop. De demo, net als de volledige game, heeft een ‘Kwaliteit’- en een ‘Prestaties’-modus waarmee je de beeldkwaliteit en de framerate naar wens kunt aanpassen.

Niet bekend met Reanimal? Deze horrorgame is het nieuwe project van Tarsier Studios, die we allemaal kennen van de Little Nightmares-games. Reanimal is een co-op-game, waarin je een broer en zus speelt die op een gruwelijke missie gaan om hun verdwenen vrienden te redden. Verken een donkere, angstaanjagende wereld op zee en op land, en gebruik al je kennis en vaardigheden om te overleven. Werk samen om dit verschrikkelijke eiland te ontsnappen, waarbij het meest begaande pad maar één van de verhalen vertelt. Ontdek verborgen en mysterieuze locaties, elk met hun eigen verhaal, en leg stukje maar beetje het geheim bloot dat deze broer en zus achtervolgt. Voor een opfrisser kun je hieronder nog eens de aankondigingstrailer bekijken.

Ga jij met de demo van Reanimal aan de slag? Veel griezelplezier!