Deze bekende THQ Nordic-spellen worden in een nieuw jasje opnieuw uitgebracht op Nintendo’s hybride consoles

Update releasedata: Destroy All Humans! verschijnt 23 juni, Destroy All Humans! 2 – Reprobed verschijnt 15 september, Disney Epic Mickey: Rebrushed verschijnt 6 oktober en SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide verschijnt 13 oktober.

Vandaag heeft het officiële X-account van THQ Nordic een interessant bericht op het platform geplaatst. Een aantal Switch-spellen van de uitgever zullen namelijk naar de Nintendo Switch 2 komen. Het gaat hier om Destroy All Humans!, Destroy All Humans! 2 – Reprobed en Disney Epic Mickey: Rebrushed. Ergens dit jaar zullen die games een verbeterde versie krijgen op Nintendo’s nieuwste console, al is nog de vraag wanneer. Ook is op dit moment nog onduidelijk hoe de upgrade wijze eruit gaat zien. Zal er een (betaalde) upgrade pack worden aangeboden of zullen de titels opnieuw voor de volle mep aangeschaft moeten worden?

Het interessante deel komen we nu bij, want een spel die oorspronkelijk op de Nintendo Switch 2 uitkwam, zal ook naar de Nintendo Switch komen. Ik heb het hier over SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide. Op één locatie na, draait dat spel zeker goed genoeg op de Nintendo’s tweede hybride console. Het is natuurlijk wel de vraag of dat op de spelcomputer uit 2017 ook het geval is én natuurlijk hoe de game er visueel uitziet.