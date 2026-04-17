Throw Anything: Zombie Invaders krijgt releasedatum en nieuwe trailer

Enkele maanden na de eerste aankondiging van Throw Anything: Zombie Invaders is er een releasedatum vastgesteld. Op 23 april verschijnt de game voor Nintendo Switch. Dit is later dan gepland, want eigenlijk zou hij afgelopen december al utikomen.

De aankondiging van de releasedatum gaat gepaard met een nieuwe trailer, die ons drie minuten lang meeneemt in de gameplay. In Throw Anything: Zombie Invaders gaat het voornamelijk om alles wat je maar kunt vinden naar zombies gooien. Zoveel vertelt de naam ons al wel. In de nieuwe trailer zien we dat het niet beperkt blijft tot spullen smijten. Zo komen er diverse geweren en zelfs lasers voorbij. In deze game kun je dus alles uit de kast halen.

Throw Anything zal digitaal verkrijgbaar zijn in de Nintendo eShop en gaat € 10,99 kosten.