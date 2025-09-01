Gerucht: Drie LEGO Pokémon sets voor maart 2026 gepland

Eerder werd al bekend dat LEGO en Pokémon de handen in één gaan slaan en fans uit kunnen kijken naar LEGO Pokémon. Tot nu toe was alleen bekend dat 2026 het jaar zou zijn dat het een en anders zou moeten verschijnen. Als we de nieuwste geruchten mogen geloven, staan er 3 sets gepland om op 1 maart volgend jaar te verschijnen. Tevens zou op 27 februari, op Pokémon Day, de LEGO Insiders samenwerking beginnen. Op X noemt gebruiker Wario64 drie verschillende sets inclusief prijzen, je ziet deze hieronder afgebeeld.

Enkele dagen terug kwam Instagram-gebruiker jjpleaksite ook met informatie, en beweert op zijn account dat LEGO set 72153 zich bij 72151 en 72152 zal voegen en op 1 maart in de winkels zullen liggen. Ook een opvallende bewering is dat alle drie de sets gemarkeerd zullen zijn als 18+. Voor nu is er nog niets officieel aangekondigd en zullen we de geruchten nog wél met een (kleine) korrel zout moeten nemen. Zodra er meer bekend is houden we je natuurlijk op de hoogte.