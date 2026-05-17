Sonic The Hedgehog 4 opnames zijn officieel afgerond

De opnames van Sonic The Hedgehog 4 zijn officieel afgerond. Dat liet regisseur Jeff Fowler op X weten en deelde daarbij meteen een teaserafbeelding van Metal Sonic. De X-post is hieronder te zien:

And that's a wrap on #SonicMovie4 !!!



On behalf of this amazing cast/crew, we have filmed the BEST Sonic Movie yet and can't wait to share 💙🩷 pic.twitter.com/L07xTZoO7N — Jeff Fowler (@fowltown) May 15, 2026

Met het afronden van de opnames bereikt de film een nieuwe mijlpaal in de productie. Metal Sonic werd al geteased aan het einde van de derde film en lijkt een belangrijke rol te krijgen in dit vierde deel. Ook Amy Rose maakt haar opwachting zij wordt gespeeld door Kristen Bell. Naast deze nieuwe karakters verschijnen alle oude bekenden ook weer in de film. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: Jim Carrey (Dr. Eggman), Ben Schwartz (Sonic), Idris Elba (Knuckles), Colleen O’Shaughnessey (Tails) en Keanu Reeves (Shadow). Als we de post van Jeff Fowler mogen geloven dan moet het: “de beste Sonic-film tot nu toe worden”. Of Jeff deze belofte ook gaat waarmaken zien we op 19 maart 2027 wanneer de film verschijnt

Ben jij een groot liefhebber van de Sonic-films en ga jij deze ook weer kijken als die uitkomt? Laat het weten in de reacties!