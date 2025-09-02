Album Fire Emblem: Awakening toegevoegd aan Nintendo Music

Het is dinsdagochtend en dus weer tijd voor nieuwe muziek. Deze week is de soundtrack van Fire Emblem: Awakening toegevoegd aan Nintendo Music. Fire Emblem: Awakening verscheen in 2012 voor de Nintendo 3DS en was het 13e spel uit de Fire Emblem-serie. Dit keer dus geen golden oldie maar een kleine stap terug in de tijd. Het volledige album bevat 92 nummers. Goed voor meer dan vier uur aan luisterplezier.

De playlist is zoals gezegd per direct beschikbaar en kan je hier beluisteren op een smartapparaat die de app geïnstalleerd heeft staan. Om gebruik te maken van Nintendo Music heb je een abonnement op Nintendo Switch Online (+ Uitbreidingspakket) nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

Links die bij ons op de site staan en naar de My Nintendo Store gaan zijn affiliate links. Van de uitgaven die je via onze links doet, gaat een klein percentage van het bedrag naar ons. Dit kost jou verder niets extra’s. Hiermee help je ons de site online te houden. Lees er hier meer over.