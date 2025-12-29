[Gerucht] Monster Hunter Wilds komt naar Switch 2

Als we gaan kijken naar welke uitgevers de Switch 2 goed ondersteunen springt er één bovenuit. Capcom heeft op lancering twee games uitgebracht: Street Fighter 6 en Kunitsu-Gami en flink wat komt nog naar het systeem. Zo zijn onder andere drie Resident Evil-spellen, Pragmata, een nieuwe Mega Man en Monster Hunter Stories aangekondigd. Nu lijkt dat hun grote game van afgelopen februari, Monster Hunter Wilds, ook naar het platform komt.

De reden dat dit gedacht wordt, komt door een recente update van het spel op andere platformen. De code van het spel heeft aan dataminers namelijk flink wat nieuws verteld. Zo zijn er referenties gevonden in de code naar NSW2. Waaronder code om je editie te upgraden (van normaal naar deluxe bijvoorbeeld) en code die specifiek voor processen op de hardware wordt gebruikt.

Nu zijn dit soort details niet helemaal betrouwbaar. Soms is het code voor onttwikkeling, maar wordt een versie geschrapt na een tijd in ontwikkeling te zijn geweest. Hoe dan ook, ze zijn er in elk geval mee bezig (geweest) om Monster Hunter Wilds op de Switch 2 te krijgen.