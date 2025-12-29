Weer een nieuwe verkoop-mijlpaal voor Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time is een groot succes. Niet alleen bij critics en bij ons (check onze review), maar ook commercieel doet de game het erg goed. De verkoopcijfers blijven maar groeien. In juli, nog geen twee maanden na de release, vierde Level 5 al dat de game wereldwijd meer dan 1,2 miljoen keer over de (digitale) toonbank was gegaan. Inmiddels is er alweer een nieuwe mijlpaal bereikt. Op het Japanse social media-account laten de makers weten dat de titel wereldwijd al meer dan 1,5 miljoen keer is verkocht.

Mogelijk hebben de Switch 2-versie en de recente gratis The Sinister Broker Bazario’s Schemes-DLC nieuwe spelers getrokken. Mocht je deze titel nog niet ontdekt hebben, lees dan vooral onze review. Daarin beschrijven we waarom we dit een dikke aanrader vinden. Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time is een slow-life RPG. Je bent een avonturier die samen met archeoloog Edward en zijn team op pad gaat. Jullie volgen het licht van een drakenfossiel. Dat leidt ertoe dat een draak je naar een mysterieus eiland brengt. Daar gaat jouw avontuur van start. Reis tussen het eiland dat 1000 jaar geleden bloeide en het huidige eiland om het mysterie rond de ondergang te ontrafelen. Verken daarnaast ook de open wereld van Ginormosia en wissel daarbij tussen 14 unieke beroepen, zogenaamde ‘levens’. Gebrek aan gameplay is er absoluut niet!