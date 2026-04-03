[gerucht] Sonic Frontiers Definitive Edition komt in juni naar de Switch 2

We ontvingen onlangs een Koreaanse rating voor de game Sonic Frontiers Definitive Edition. Een game die SEGA nog moet aankondigen. Een leaker op het welbekende forum ResetEra beweert nu dat de game op 23 juni naar de Switch 2 komt. Waar en wanneer de game wordt aangekondigd is nog niet duidelijk. Sommige mensen denken dat SEGA de game gaat onthullen tijdens IGN Live. Een gamepresentatie van de bekende gamewebsite IGN. Deze presentatie vind in dezelfde maand plaats als dat de game volgens de geruchten uitkomt. De leaker meldt ook dat deze nieuwe versie van Sonic Frontiers alleen verschijnt voor de Switch 2.

