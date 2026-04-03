The Super Mario Galaxy. Movie breekt nu al meerdere records

Nu de Super Mario Galaxy. Movie meerdere dagen uit is in de Verenigde Staten is er ook meer naar buiten gekomen over de opbrengsten van deze film. De film heeft wereldwijd namelijk nu al 68,4 miljoen dollar opgebracht. Dit is al meer dan de eerste film. Die bracht op zijn eerste da 66,4 miljoen dollar op. Hieronder zijn de wereldwijde resultaten te zien van de Super Mario Galaxy. Movie:

Mexico – $6,7 miljoen . Het is de grootste opening ooit in Mexico en de op één na grootste animatiefilm opening ooit. De eerste dag overtrof de Super Mario Bros. Movie die opende met $5,9 miljoen dollar.

UK & Ireland – $4.3 miljoen . Het op één na hoogste eendaagse previewresultaat voor een animatiefilm in de geschiedenis van de box office op het eiland.

Duitsland $3.8 miljoen . De grootste animatiefilm opening en de grootste Universal opening aller tijden. De eerste film haalde 2,8 miljoen dollar op tijdens zijn eerste dag.

Spanje – $3 miljoen . Op één na grootste animatiefilm opening aller tijden, alsmede de op twee na grootste openingsdag aller tijden na Twilight en Inside Out 2.

Frankrijk – $2.2 miljoen . De op één na grootste Illumination opening aller tijden.

Centraal Amerika – $1.8 miljoen . De op één na grootste openingsdag aller tijden. De eerste plaats gaat naar Avengers: Endgame. De Super Mario Bros. Movie haalde op zijn openingsdag $1.3 miljoen op.

Oostenrijk – $700.000. De grootste animatie film opening en de grootste film openingsdag aller tijden.

Overige noemenswaardige resultaten zijn: Italië ($1.5 miljoen), Colombia ($1.1 miljoen) en Australia($0.7 miljoen).

De film heeft 34 miljoen opgebracht in de VS op de openingsdag. Het is daarmee al de beste openingsdag van het jaar. Hiernaast heeft de film nu ook het resultaat: “de beste opening woensdag in april” behaald. Deze titel ging eerder naar de originele Super Mario Bros. Movie welke $31.7 miljoen opbracht. The Super Mario Galaxy. Movie moet later deze maand nog uitkomen in Japan en Korea. Dit zullen ongetwijfeld niet de enige records blijven die de film verbreekt. Onze Jorden heeft The Super Mario Galaxy. Movie gereviewd. Hij vond de film erg leuk en gaf de film een 9,5. Lees hier nogmaals wat hij ervan vond. Heb jij de film al gezien? En ben jij het met Jorden eens? Laat het weten in de reacties!