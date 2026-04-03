Jack Black grapt dat de volgende Mario-film in 2029 verschijnt

Nu de Mario Galaxy.Movie officieel uit is en al meerdere records heeft verbroken is het onvermijdelijk dat er ook een derde film aankomt. In een nieuw interview van Cinemex met Donald Glover en Jack Black maakte Jack Black tijdens het interview de grap dat de derde film in 2029 verschijnt. Aangezien hij een grap maakt en hier niks officieel is bevestigd moet je dit jaartal nog niet serieus nemen. De grap werd gemaakt Nadat hij en Donald Glover begonnen over een geïmproviseerd lied over Bowser. Jack Black ging verder door te zeggen: “don’t be surprised if you hear that coming out next time, in 2029”.

2029 Zou geen gekke datum zijn. De eerste film verscheen in 2023 dus wederom 3 jaar voor de volgende film moet kunnen. Bovendien heeft Nintendo 2027 al ingevuld met The Legend of Zelda van regisseur Wes Ball, en het lijkt erop dat er ook een spin-off van Donkey Kong in de maak is, dus wij denken dat deze mogelijk in 2028 zal uitkomen.

