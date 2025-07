[Gerucht] SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide komt later dit jaar naar de Switch 2

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide komt later dit jaar naar...

De bekende leaker billbil-kun heeft op de website Dealabs laten weten dat THQ Nordiq werkt aan een nieuwe onaangekondigde SpongeBob-game. De game zou SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide gaan heten en op 18 november verschijnen. De game zou ontwikkeld worden door Purple Lamp, die ook verantwoordelijk waren voor SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake en de remake van Battle for Bikini Bottom. En naast de Switch 2 verschijnt de game ook op andere platformen tegen een prijs van €39,99. billbil-kun zegt dat de game waarschijnlijk wordt aangekondigd tijdens een aankomende Nintendo Direct of de THQ Nordic Showcase op 1 augustus. Zit jij te wachten op een nieuwe SpongeBob-game? Laat het weten in de reacties.