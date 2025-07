Metroid Prime 4 heeft een rating gekregen in Korea

Goed nieuws voor Metroid-fans. De game heeft nu een rating gekregen in Zuid-Korea. We willen natuurlijk allemaal weten wanneer de game uitkomt. iets dat we ongetwijfeld in een aankomende Nintendo Direct zullen horen. Zodra er meer ratings binnenkomen is de kans groot de release van de game erg dichtbij is. Deze rating heeft veel hoop op een aankomende Nintendo Direct teweeggebracht in de Nintendo community. De welbekende YouTuber Nate the Hate gelooft nog steeds dat er deze maand één komt. Inmiddels geeft de website Video Games Chronicle ook aan dat we deze maand nog op een Direct kunnen rekenen. Na volgende week zullen we weten of deze geruchten zijn bevestigd of dat ze er volledig naast zaten.

Wat denk jij? gaan we volgende week een Nintendo Direct zien? En wat zullen wij daar dan allemaal in te zien krijgen? Laat het weten in de reacties!