Nintendo zet demo’s en gratis-te-spelen voor je op een rijtje!

Momenteel genieten we nog volop van de feestdagen, al zijn er natuurlijk ook al flink wat cadeautjes uitpakt! Misschien heb je wel een Nintendo Switch of zelfs een Nintendo Switch 2 met een spelletje gekregen, maar wat nou als je ook meteen iets anders wilt spelen? Gelukkig heeft Nintendo Nederland heel handig een website samengesteld met daarin de allerleukste demo’s en gratis-te-spelen games.

Switch-bezitters kunnen bijvoorbeeld aan de slag met de demo van Pokémon: Let’s Go, Pikachu! & Eevee!, Pikmin 4 en Dave The Diver. Switch 2-bezitters hebben evenals de mogelijkheid om hiermee aan de slag te gaan, al kunnen ze ook kiezen uit de demo van onder andere Donkey Kong Bananza, Final Fantasy VII Remake Intergrade en SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide. Wil je liever een volledige titel ervaren zonder daarvoor te betalen? Dan staan spellen zoals Fortnite, Apex Legends en Fall Guys voor beide console eigenaren klaar!

Wil je graag toch wat anders proberen? Dan raad ik je aan om hier te klikken voor nog veel meer leuks op Nintendo’s website!