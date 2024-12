Gerucht: Zijn dit de nieuwe Joy-Con voor de Switch 2?

Het blijft geruchten regenen rondom de opvolger van de Nintendo Switch. Day ‘ie eraan zit te komen is inmiddels wel duidelijk. Dat ‘ie nog dit fiscale jaar onthuld gaat worden ook, maar wanneer is de vraag. Voor nu moeten we het nog doen met geruchten, maar die zijn er momenteel volop. Zo heeft een gebruiker op het Chinese sociale netwerk Bilibili beelden geüpload wat volgens de bron Joy-Con zouden zijn voor de opvolger van de Nintendo Switch. De beelden, welke helaas wel relatief wazig zijn, kun je hieronder zien.

De foto’s komen uit een video, deze probeert enkele verschillen ten opzichte van de huidige Joy-Con-controller te laten zien. Het belangrijkste verschil is dat de Switch 2 Joy-Con magneten gebruikt om verbinding te maken met de console, samen met wat lijkt op een ontspanknop. Ook benoemt de bron dat het productievolume voor de Nintendo Switch 2 niet hoog genoeg is voor een release in maart, wat op zich niet heel opmerkelijk is. Over het algemeen wordt aangenomen dat de Switch 2 ergens in de zomer zal verschijnen.

Denk jij dat dit inderdaad de nieuwe Joy-Con zijn? Laat het ons hieronder weten!