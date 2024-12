[December Prijzenfestival #1] Win Sonic X Shadow Generations en meer!

Het is weer december en dat kan maar één ding betekenen: het is weer tijd voor DN’s december prijzenfestival! Dat houdt in dat wij deze maand allerlei leuke dingen aan jullie mogen weggeven. Ook dit jaar hebben we veel toffe giveaways voor jullie in petto, en we trappen meteen af met verschillende Switch-titels, waaronder Sonic X Shadow Generations! In samenwerking met PLAION verloten we namelijk de volgende games:

1x Sonic X Shadow Generations

1x MotoGP 24

1x Monster Jam Showdown

Wil jij kans maken op één van deze games? Dan maken we het voor deze eerste giveaway niet al te lastig. Het enige wat wij namelijk van jou vragen is onderaan dit artikel een reactie achter te laten. Let wel op: je kunt niet kiezen voor welke game je mee wilt doen, de prijzen worden willekeurig verloot. Meedoen met deze actie kan tot en met 5 december, dus wees er vooral snel bij!

Om te kunnen reageren heb je echter wel een account nodig op onze website. Heb je deze nog niet? Maak ‘m dan hier gratis en gemakkelijk aan!

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaars worden zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De winnaars zullen via de mail die geregistreerd staat bij Daily Nintendo benaderd worden voor de prijs. Bij verzenden van fysieke prijzen is Daily Nintendo niet verplicht voor vervanging te zorgen indien er iets mis gaat bij de bezorgdiensten.