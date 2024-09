Gimmick! 2 krijgt launch trailer

Na drie decennia te hebben gewacht kunnen we nu dan eindelijk aan de slag met Gimmick! 2. Het vervolg op de culthit Gimmick uit 1992. Om dit te vieren heeft Nintendo een launch trailer van de game gedeeld op hun YouTube-kanaal. De trailer is hieronder te bekijken.

In Gimmick! 2 speel je weer met yokai Yumetaro en moet je door de verschillende levels platformen. De game kan gespeeld worden in twee spel-modi, waaronder Friendlier, waarin je wat meer hulp krijgt en de originele modus. In deze modus is dit vervolg net zo moeilijk als de originele Gimmick van decennia geleden. Buiten het lopen en springen heeft Yumetaro de kracht om sterren te laten verschijnen en gooien. Deze kracht zul je als speler nodig hebben om bepaalde schakelaars te raken en zo puzzels op te lossen. Ook kun je hem gebruiken om vijanden uit te schakelen of de ster berijden, zodat je makkelijker op moeilijk bereikbare plekken komt. Mocht je na deze trailer meer interesse hebben in Gimmick! 2. Wij hebben de game op gamescom 2024 al even mogen spelen. Lees hier wat wij van onze speelsessie vonden.