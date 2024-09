Transformers: Galactic Trails trailer toont speelbare karakters

Outright Games heeft een trailer gedeeld voor Transformers: Galactic Trails. Een Transformers-game die race-gameplay en combat met elkaar combineert. In de nieuwe trailer krijgen fans een blik op alle speelbare personages in de game. Deze racing-game roguelite bevat in totaal 11 speelbare personages. Je begint met Optimus prime, Megatron en Bumblebee, maar ontgrendelt gaandeweg ook andere Transformers en Decepticons. Elk personage in de game heeft zijn eigen wapens en skills. Hieronder zie je een overzicht van alle karakters:

Optimus Prime

Bumblebee

Elita-1

Wheeljack

Arcee

Megatron

Shockwave

Flamewar

Soundwave

Nightbird

Nemesis Prime

Hieronder zie je de nieuwe gameplay trailer van de game. De trailer gaat onder andere in op de verschillende wapens van de karakters, welke je kunt gebruiken in de combat arena’s in de races.