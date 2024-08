[Preview] Gimmick! 2 – Een uitdagende platformer van klassieke proporties

Toen ik mijn speelsessie van Gimmick! 2 binnenliep, maakte de game al snel een zeer positieve indruk. De game heeft namelijk een prachtige, kleurrijke artsstijl en samen met het design van de hoofdpersoon Yumetaro deed deze mij erg denken aan Kirby. Toen ik dit aan de developer tegenover mij vertelde, kreeg ik al snel een geschiedenislesje over de eerste Gimmick! uit 1992. Deze game kwam destijds namelijk alleen in Japan uit voor de NES en is bij veel mensen helaas onder de radar gebleven. De game werd desalniettemin een redelijk succes, wat voornamelijk te danken was aan de hoge moeilijkheidsgraad.

Helaas is de oorspronkelijke game nooit in Amerika uitgebracht omdat de uitgever Sunsoft wat problemen had met de hoofdpersoon. In Europa verscheen de game enkel in Scandinavië. Hierdoor werd Gimmick! geen groot commercieel succes en bleef het een culthitje. Nu, 32 jaar en een remake van het origineel later, is ontwikkelaar Bitwave Games aan een vervolg begonnen. En deze komt op 5 september al naar de Switch. Wij hebben hem even kunnen spelen op gamescom. Lees hier wat wij ervan vonden.

Easy to learn

Van alle games die ik op Gamescom heb gespeeld was Gimmick! 2 met afstand het simpelst van opzet. In de game heb je namelijk maar 2 knoppen die je actief gebruikt. Je hebt de B-knop om mee te springen en de X-knop om sterren mee te laten verschijnen en vervolgens te gooien. Je kunt niet rennen en beschikt niet over andere knoppen om speciale moves mee te maken. Gimmick! 2 is daarmee echt een klassieke platform-game in hart en nieren. De game focust zich volledig op de kern van platformen: het uitvogelen van de juiste timing om van A naar B te komen. Met deze simpele opzet merk je eigenlijk aan alles dat dit een gemoderniseerde NES-game is en daarmee een logisch en direct vervolg op het origineel uit 1992.

Hard to master

De simpele opzet betekende echter niet dat de game zelf ook simpel is. Integendeel zelfs. De demo van Gimmick! 2 was redelijk pittig, maar niet op een onaangename manier. In de game moet je namelijk heel pixelprecies platformen; voor iedere sprong die je maakt moet je vaak op het allerlaatste moment op de A-knop drukken om op het juiste platform terecht te komen. In het begin ging dat enkel gepaard met lopen en springen, maar al gauw maakte ik kennis met de ster-aanval waar je als speler over beschikt. Wanneer je op de X-knop drukt, tovert de hoofdpersoon van de game een ster tevoorschijn die je vervolgens kunt gooien. Met het gooien van deze ster kun je niet alleen vijanden uitschakelen, maar bijvoorbeeld ook bepaalde schakelaars omzetten.

Pixelprecies

Sommige gedeelten van levels begonnen met de ster-aanval ook een beetje op puzzels te lijken. Ik moest bijvoorbeeld een ster in een buis gooien en vervolgens op deze ster staan wanneer die uit het uiteinde van de buis schoot, om via de ster op een nabijgelegen platform te komen. Bij het gooien van deze sterren speelt ook weer het pixelprecieze principe achter deze game. Regelmatig merkte ik tijdens het spelen dat je een schakelaar wel kon raken, maar dat de ster dan met een bepaalde techniek moet stuiteren. Zo raak je de schakelaar net, waardoor je verder kunt.

De pixelperfecte aard van deze levels zorgde ervoor dat ik sommige stukken wel meerdere keren opnieuw moest doen voordat ik er eenmaal doorheen kwam. En toch voelde dat op geen enkel moment heel vervelend. Iedere puzzel- of platformsectie voelde namelijk wel eerlijk aan. Door je gebrek aan opties weet je als speler op het moment dat je doodgaat dat het probleem jouw timing is en niet het ontbreken van bepaalde items. Het gezegde “easy to learn, hard to master” is daarmee hevig verweven in het DNA van deze game.

Kwaliteit boven kwantiteit

De structuur van de game bestaat uit zes werelden. Iedere wereld bestaat uit ongeveer vijf levels. Tijdens de demo hebben we alleen de eerste wereld gespeeld. De ontwikkelaar zei dat het bij Gimmick! 2 vooral om de kwaliteit van de levels ging en wat minder om de kwantiteit; dat is waarom de game een relatief laag aantal werelden heeft. Bovendien is de game, zoals eerder gezegd, moeilijk, waardoor je als speler wat langer bezig zult zijn met de werelden en daardoor nog steeds de nodige uren zult maken.

Weinig onderbrekingen

Wanneer je als speler een wereld betreedt dan kun je daar in één keer alle levels van zo’n wereld achter elkaar uitspelen. Je wordt niet tussendoor onderbroken door een worldmap. Mocht je toch terug willen naar andere levels binnen dezelfde wereld, dan kan dat in de uiteindelijke game wel. Ook kun je aan het begin van elk nieuw level binnen een wereld terug naar het begin van het vorige level om daar collectibles te verzamelen die je de vorige keer eventueel had gemist. Deze levelstructuur zorgt ervoor dat je als speler lekker in de flow van het spel blijft en er niet om de haverklap uit wordt gehaald om op de map van het ene naar het andere level te lopen.

Friendlier Mode

Voor de mensen voor wie de game te moeilijk is, vertelde de ontwikkelaar dat er ook een easy-modus in de game zit genaamd Friendlier Mode, maar dat hij moeite had om deze te ontwerpen. Hij wilde namelijk dat het gevoel van het origineel behouden bleef, maar ook dat minder ervaren platformspelers er zonder al te veel frustraties doorheen kunnen komen. Zo bevat deze aparte modus iets meer checkpoints om deze doelgroep te helpen.



Een game voor echte platformveteranen

Ik kan eigenlijk niet anders dan positief zijn over mijn speelsessie met Gimmick! 2. De game zag er verbluffend mooi uit en draaide erg soepel. Het oogt en voelt in alles als een gemoderniseerde NES-game. Hoewel ik hem slechts een half uurtje heb gespeeld, lijkt het in ieder opzicht een uitstekende titel te worden voor platformveteranen die echt van de kern van dit genre genieten: het timen van je sprongen. De controls mogen dan erg eenvoudig zijn, maar het lijkt er in eerste instantie op dat je al gauw uren zoet zult zijn met het uitvogelen van de perfecte timing in de verschillende levels. En met de Friendlier Mode hebben ook minder ervaren platformspelers een kans om erdoorheen te komen. Nieuwsgierig geworden? 5 september komt Gimmick! 2 naar de Nintendo eShop.